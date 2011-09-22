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市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 13:48 BJT

〔台湾股市〕收盘重挫230.38点,台币贬至1月3日来最低位

路透台北9月22日电---台湾股市周四收盘重挫3.06%,水泥类指数.TCMI及油电燃气类指数.TOGI带头下杀,美国联邦储备理事会(美联储,FED)有关美国经济体质的警告令投资人惊惶不已.

台币兑美元TWD=TP走贬1.31%至30.343台币,为1月3日以来最低.

台股加权股价指数.TWII收跌230.38点至7,305.50.开盘时下跌1.54%.

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