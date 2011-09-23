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亚洲 | 2011年 9月 23日 星期五 08:11 BJT

〔台湾货币市场〕9月23日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北9月23日电---台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下:

宽松因素:

--央行存单到期1,117亿台币.

紧缩因素:

--央行料发行存单.

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(本提存期)

宽松因素:

--央行存单到期7,725亿台币:

09/24 449.00亿

09/25 1,010.50亿

09/26 156.50亿

09/27 64.00亿

09/28 1,187.00亿

09/29 690.00亿

09/30 1,384.50亿

10/01 893.00亿

10/02 1,800.50亿

10/03 90.00亿

--公债付息41.5亿台币:

09/24 97甲6期3息 17.0000亿

09/28 89甲3期12息 24.5000亿

--月底军公教薪饷拨款.

紧缩因素:

--9/30: 100/9期10年期公债发行,金额350亿台币,9月27日标售.

--月底营业税暂缴,金额估约500亿台币;其他还有菸酒税及货物税等例行性税款缴库.(完)

--记者 李盈茜; 审校 杨淑祯

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