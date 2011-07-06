《外汇专栏》不论美国就业报告表现是强还是弱,都将拉抬美元走势

(本文作者Jeremy Boulton为路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Jeremy Boulton; 编译 龚芳

路透伦敦7月5日电---不论美国6月非农业就业报告表现是强是弱,均可望促使美元走升.

自6月初以来,各界下修对这份就业报告的预估,分析师对非农业就业岗位的预估中值为增加9万个.[ID:nCT0463407]

这份数据若令人大失所望,则交易商极有可能对金融市场采取更具防御性的立场,将会出脱股票,为求安全而转进债券或现金.

资金若流入後者,将支撑美元汇价,因为美国市场的流动性规模,通常会在避险成为市场主流时,使其颇具吸引魅力.

举例而言,5月就业报告逊于预期,曾促使交易商及投资人削减风险,因时值美国联邦储备理事会(FED)打算结束第二轮资产购买计画之际,美国经济成长脚步亦告放缓.

这协助拉抬了美元汇价,美元指数.DXY在6月3日发布报告至6月16日涨势高峰期间,涨幅约达2.7%.

**走势逆转**

美国股市在此之後即扳回跌幅,道琼工业指数.DJI重新回到5月就业报告发布前不久的水准.

这波回升之势部份是由技术指标所引发--标准普尔500指数及NASDAQ指数的跌势在略高于200日均线处失去动能.

而在希腊国会通过撙节方案,以取得下批援助款项後,对股票的需求即油然而生.

于此同时,美元则弃守6月取得的多数涨势,美元指数.DXY则回到5月就业报告出炉当天的水准.

然而,市场虽有可能对数据欠佳作出避险的反应,但也有理由押注美元可望因就业报告优于预期而受惠.

美联储在6月结束第二轮资产购买方案,意味着可能动摇货币政策前景的经济数据,对金融市场将更具影响力.

在外界预计美国可能会推迟到2012年9月才升息的情况下,就业报告若表现强劲,则可望扭转利率期货的走势.而其走势的逆转,将吸引美元买家重返市场.

尽管投机人士近几周来已削减美元空仓,但美元倘若弹升,则未轧平的空仓仍有足以引发美元轧空的风险.(完)