〔表格〕台湾股市外资及陆资大幅卖超203.77亿台币

港报财经评论：A股节后好气色，金鸡一鸣内险升--信报2月7日
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透台北9月22日电---台湾证券交易所周四资料显示,外资及陆资在台股大幅卖超203.77亿台币,上交易日为买超28.05亿.
三大法人今日合计卖超222.33亿台币,上交易日修正後为买超44.99亿.
台股.TWII周四收盘重挫3.06%,至7,305.5点,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)有关美国经济体质的警告令投资人惊惶不已.[.TWCN]
以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正後数字):
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
9/22 -203.77 -16.34 -2.22 -222.33
9/21 +28.05 +11.55 +5.39r +44.99r
9/20 -54.11 -0.40 -0.48r -54.99r
9/19 -45.25 -6.39 +6.57r -45.07r
9/16 +115.86 +23.51 +10.09r +149.46r
9/15 +14.91r +13.88 +0.26r +29.06r
9/14 -97.47 -18.80 -4.25r -120.52r
9/13 -149.76 -19.86 +1.34r -168.27r
9/9 +27.50 +5.74 +14.88r +48.12r
9/8 -21.44r -4.87 +14.10r -12.21r
9/7 +15.78 +11.29 -9.17r +17.90r
9/6 -139.42 -22.63 -19.76r -181.81r
9/5 -192.55r -16.48 -1.00r -210.02r
9/2 -74.80r -3.56 -5.58r -83.94r
9/1 +108.38r -4.98 -4.46r +98.94r
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本月累计 -668.08 -48.34 +5.72 -710.71
以下为2011年1月以来三大法人单月买卖超纪录(单位为亿台币):
月份 外资 自营商 投信 合计
8月 -1,903.50r -112.26 +102.59r -1,913.16r
7月 -607.98r +58.58 +89.20r -460.20r
6月 -217.42r -85.14r +54.32r -248.24r
5月 -182.49r -1.01 +5.29r -178.21r
4月 +970.95 +40.71r -48.07r +963.59r
3月 -361.12 -31.16 +6.73 -385.54
2月 -971.17r -137.11r -59.29 -1,167.57
1月 +993.45 -69.16 -77.32 +846.97 (完)
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--记者 李盈茜; 审校 杨淑祯
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透台北2月7日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,377.5亿台币。
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