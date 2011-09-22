更正:〔欧元债市〕德债期货开高,受美联储黯淡经济前景看法及新举措提振

(更正:英文原文有误,第五段应改为指标10年期德债较美债利差从周三欧洲尾盘的约"14基点缩窄至11基点",非"12基点缩窄至5基点".)
路透伦敦9月22日电---德国公债期货周四开高.美国联邦储备理事会(FED)对经济前景看法黯淡打击全球风险性资产.美联储推低长期利率的新举措增加了德债上涨力道.
美联储如外界所料,宣布将"卖短债买长债"(Operation Twist),以试图推低长期借贷利率,并提振美国楼市.
美联储这项计划规模达4,000亿美元,让一些市场人士很惊讶,美国公债收益率曲线因此大幅趋平.
德债期货FGBLc1上涨,触及日高138.58,接近138.91的合约高位.10年期德债收益率(殖利率)日内下滑6.5个基点,报1.70%.
德债波动程度比美债要小,指标10年期德债较美债利差从周三欧洲尾盘的约14基点缩窄至11基点.
欧元区方面,希腊作出削减预算的新承诺,着眼确保从国际放贷机构获得下一笔援助资金.
不过,该消息不太可能给债市带来很多安慰,因市场依然怀疑希腊实施新举措的能力,意味着希腊中期内仍有出现违约的可能性.
"跟以前一样,问题还是,希腊现政府和下一届政府是否会实施和维持这些措施?"法国兴业银行策略师在致客户的报告中写道.(完)
--编译 李婷仪/白云;审校 王丽鑫/于春红
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]
台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]