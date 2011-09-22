〔台湾汇市〕台币兑美元收创10年最大单日跌幅,因美联储对後市悲观

路透台北9月22日电---台币兑美元TWD=TP周四收盘重挫4.22角,不但收创近九个月来低位,更创下逾10年最大单日跌幅.美元兑一篮子货币.DXY强势上涨,加之台股暴跌两百余点,皆连累台币走势.

交易商并指出,美联储推出卖短债买长债(Operation Twist)政策以刺激经济,并未给市场带来惊喜,加之对後市经济悲观言论,引发市场恐慌大量抛售风险性资产,大宗商品货币及全球股市接连下挫,加之欧债危机仍令人担忧,使美元重获最佳避险天堂的地位.

汇银人士表示,外资纷纷获利了结,将资金由股市抽回并汇出,令台币贬压沉重;加之出口商等待更好汇价,并不急着出脱美元部位,使台币跌幅自开盘後便一路扩大,更抹去2011年以来涨幅.

"整个市场里,卖最多美元的就是央行,不过他并没有刻意将卖单挡在任一价位."一位本地银行人士说.

他们并强调,亚洲货币普遍走弱,台币并非独跌,再加上台湾出口竞争国货币--韩元跌幅更甚,央行不会特意扭转情势,反而会适时放手让台币走弱,以维持台湾出口竞争力,而盘中卖汇的主要目的为放缓台币跌势.

台币後市持续看贬,在海外无本金交割远期外汇(NDF)市场中,一个月期美元/台币换汇点由平盘转为溢价,报0.050/0.070,意味着美元看多气氛浓厚.

他们预估,台币明日交易区间先看30.35-30.60元,料上下震荡幅度也不小,後市仍要看国际美元涨势有无回落的迹象.

渣打银行报告指出,若全球经济持续下滑,将有更多市场人士抛售台股,加上非日亚币全数承压的情形下,央行近期将允许台币缓步贬值.而台币突破55周移动均线切入位29.53後,下一目标为200周移动均线切入位31.46元.

台币兑美元收盘报30.372元,前次低位出现在2010年12月28日,报30.396元;台币兑美元盘中亦触近九个月低位至30.421元,上次低点为2010年12月29日的30.430元.另外,台币重挫约1.41%,为自2001年5月28日收跌3%以来最大单日跌幅.

台湾股市加权股价指数.TWII收盘暴跌3.06%,报7,305.50点;外资及陆资今日在台股大幅卖超203.77亿台币,上交易日为买超28.05亿.[ID:nCT0402916]

东京汇市中,美元指数.DXY周四亚洲盘中升至七个月新高,此前美联储称经济有"巨大的下行风险",但未提出大胆的货币宽松政策,反而是增加长期公债在持仓中的比重.[FRX/CN]

环球汇市新闻请见[TOP/NEWSCN-FRX]

环球经济新闻请见[TOP/NEWSCN-MCE]

----------------------------------------------------------------------------

16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 30.372 29.950 30.100-30.421 30.100 17.22 7.86

TAIFX1

元太外汇经纪公司 30.414 29.949 30.192-30.420 30.200 6.07 3.39

COSMOS1

----------------------------------------------------------------------------

无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 0.050/0.070 -0.010/0.005

美元/台币六个月期 -0.190/-0.170 -0.290/-0.260

---------------------------------------------------------------------------- (完)