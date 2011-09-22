〔台湾货币市场〕短率稳中透坚,月底渐进多馀资金难觅

* 短率稳中透升

* 部分银行少报存单因应

* 明日部分外商银行货币互换合约到期,或舒缓偏紧资金

记者 高洁如

路透台北9月22日电---台湾银行间短期利率周四大致持稳高位,稍有走高压力.由于时序逐渐接近月底,各家银行的操作日益谨慎,市场多馀资金难觅.在外商银行难以供给太多资金之下,部分银行以调整存单申报来因应资金缺口.

有银行业人士指出,虽然离月底还有一小段时间,不过季底各银行一向保守操作的效应让货币市场的资金调度已显现难度.而明日又是周末,一般预料可供调度的资金将更缺乏.不过也有交易人士表示,部分外商银行表示明日有货币互换合约将到期,届时将可望多供给一些台币资金,预料可舒缓偏紧的资金情势.

"我们最近很平,要向外商调入也调不到,所以就只能少报一点存单,"一位大型本地民营银行交易员说.

上日央行存单发行1,019.7亿,央行存单发行馀额则减少111.5亿台币.不过交易商表示,今日存单到期总额不高,为使每日存单到期金额更为平均,央行今日也可能多发行一些存单因应.

央行今日存单到期金额577亿,存单发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]周五存单到期金额为1,117亿.

本地时间14:13拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.399%,上日在0.394%;区间为0.388-0.760%,上日在0.295-0.760%.2-7天拆款利率区间在0.388-0.83%,上日在0.392-0.81%.

央行委托大型金融机构拆入隔夜资金的利率仍维持在0.388%.

**短票量仍不大**

短票市场方面,票券商指出,短票销售虽然不差,量也不大,但银行间的可供拆出的资金很少,要多询几家才能满足需求.

金融同业间承作的30天期内短票主要利率仍在0.86%.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周三当日超额准备为负57亿台币,累计超额准备为797亿台币,加计前期1%的超额准备为1,992亿台币.

**公债RP利率持稳**

债市同业附买回(RP)利率方面今日则持稳.因有60亿台币的台湾中油[CHIP.UL]七年期公司债发行,主要买盘--寿险业续走钱,令整体市场资金供应偏紧,但利率仍稳于既有区间.

资金调度人士表示,这两日中油公司债交割,寿险端资金供应减少,若要找钱则可往投信端寻觅.不过,投信业以收益为主要考量,多承作利率较高的非公债类,对附买回公债资金调度的帮助有限.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.68-0.70%,与上日相同.(完)