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市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 15:24 BJT

〔欧洲个股〕瑞银股东THREADNEEDLE称,瑞银高层不必为违法交易事件下台

路透台北9月22日电---瑞银集团UBSN.VX的股东THREADNEEDLE周四表示,瑞银董事长或CEO不必为旗下交易员的违法交易事件下台.不过,目前THREADNEEDLE不考虑增持瑞银集团的股票,因对欧洲银行业的前景悲观.

此前瑞银一位交易员的违规交易给该行导致23亿美元亏损. (完)

--记者 洪淑珍; 撰写 高洁如;审校 杨淑祯

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