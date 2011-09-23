《SAFT专栏》不必期待全球协力宽松政策

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Jim Saft 编译 蔡美珍/程琳

路透阿拉巴马州9月22日电---备受期待的全球联合宽松政策行动,既不会是全球性,也不会是联合行动,甚至也不怎麽宽松.

2008年上演了一次全球联合宽松货币政策,从日本到美国的许多国家央行皆参与其中.

2009年时,20国集团(G20)几乎每个成员国都参与了全球联合宽松财政行动,承诺的新增支出总计将近7,000亿美元,相当于全球国内生产总值(GDP)的1%以上.

到了2011年,我们将面临刺激措施腰斩,政策互相冲突,以及各人寻求自保.这应该不算意外;这场危机不但已经从银行业及房市扩大成主权政府危机,也深化了不同地区及利益之间的对立.

如果欧元没有分裂,很难预见这种情况会很快改变.美国与欧洲因为政治及基本条件差异而立场不一致,中国大概也不会代劳挑起重担,而全球其他地区都是弱小无力,只顾各国自身利益.爆发汇率战及保护主义崛起的可能性,会大过出现2008及2009年那种同心协力的局面.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三表示,未来一年将从所持部位卖出4,000亿美元的短期美国公债,售得的资金则用来买进较长期美国公债,藉此压低长期利率.

这样或许能为美国经济带来长期利率下跌20个基点的帮助,不过,从美联储说目前"经济前景有重大下滑风险"来看,这个帮助跟一杯冷掉的咖啡差不多.

美联储还表示,抵押贷款支持债券到期本金将会再投资到类似债券上,有点像是努力为这杯冷咖啡加进脱脂牛奶一样.

以美国失业率高达9.1%,以及8月就业增长停滞来看,这甚至很难称得上是缓解痛苦.国会共和党领袖极不寻常地致函美联储,之後不久联储以7-3票数通过这项决议,透露出联储的立场变得多麽艰难.

众议院议长贝纳、参议院共和党领袖麦康奈尔、参议员John Kyl、及众议院共和党领袖康托尔,要求美联储主席贝南克"要设法避免对美国经济进一步特殊干预,"坚称这种作法会使当前问题恶化,或产生新问题.

总统奥巴马4,470亿美元的就业促进计划,最终规模可能连一半都不到.若是这样,对信心和经济的影响,就远远无法达到讨论减赤举措时预计的水平.

在美国,政界人士对哪些措施有效,哪些事情该做没有共识,有的只是互相讥讽对方的动机.

**各怀心事**

连欧洲内部都难以实现政策协调,期待全球协作简直就是奢望了.欧元区本来最需要刺激措施的国家--希腊、西班牙、葡萄牙、爱尔兰和意大利,却似乎也是区内其它成员国惩之以撙减财政要求的主要对象.

特里谢领导欧洲央行(ECB)进行过两次灾难性的加息後,论调开始转向温和,ECB调降经济成长预估,并称先前偏向上行的通胀风险目前大致均衡.ECB起码还有降息空间,但在真正有力的武器--购买西班牙和意大利等国公债的能力上,仍是深深的纠结.

尽管日本央行可能愿意扩大长期执行的资产购买计划规模,但它更可能干预汇市阻升日圆,只是如此一来,经济疲弱的皮球实际上又被踢回给大洋彼岸的美国.

英国央行会议记录暗示,可能再次通过量化宽松来支撑需求,货币政策委员会(MPC)委员普森是这一政策方向的坚定拥护者.英国将财政状况恢复健康水平的撙节计划也遭到质疑,因其8月预算赤字在经济增长疲弱的情况下创现代史上最高.国际货币基金组织(IMF)调降英国经济增长率预估,并称,为防止经济进一步疲软,央行可能需要扭转政策.

再来看瑞士,他们对协调政策的最大贡献,就是单独行动,最近又给瑞郎汇率设置上限.

中国经济增长将会减速,但仍受通胀和高负债的钳制.预期中国将与团结起来的欧美一同行动是一回事,要是预期中国将带头承担额外的风险,就是另一码事了.

债市已经在为灾难做准备,而股市似乎仍然相信,至少是有一点相信会出现政策奇迹.孰是孰非或许很快就见分晓.(完)