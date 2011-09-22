《热点透视》IMF的金融危机预测新指标显示中国前景不妙

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撰稿 Christopher Swann 编译 郑茵

路透纽约9月21日电---国际货币基金组织(IMF)现在又有了一个类似于水晶球一样的新东西.其发现一种衡量信贷增长的指标,也许可以用来预见紧缩情况的发生.这让中国看起来有点情况不妙,其他地区也可能面临动盪.

IMF在识别危机方面缴出的成绩单欠佳.自从2008年全球金融崩溃以来,IMF一直面临压力,要求其在提前预见危机方面做得更好.尽管IMF专家队伍里博士成群,但还是未能提前发现美国次贷危机的苗头,而且在危机发作的初期低估了问题的严重性.

因此在周三公布今年的全球金融稳定报告中,IMF提出了一个新的风险预警信号.该组织认为,一个国家未偿还信贷与国内生产总值(GDP)比率的年增幅如果超过5个百分点,则表明此後两年爆发金融危机的风险增大.

如果依照这种简单的经验法则进行推论,那麽IMF能预见到的或许不仅是美国流动性泛滥在2008年危机中所起的关键作用,而且还有希腊,意大利,葡萄牙和爱尔兰的困境.

IMF没有指名道姓,但根据汤森路透的数据,现在这一指标亮起红灯的方向正指向中国,该国的信贷规模/GDP之比在2009年急速蹿升了24个百分点--显示该国随时可能发生动盪,尽管去年的增幅只有4个百分点.香港信贷的狂热化增长也让人触目惊心,按IMF的指标计算出的比率在去年增长了30个百分点.在其他情况较为明显的经济体之中,土耳其和越南去年的比率也远远超过IMF设定的门槛.

当然,IMF现在确实很谨慎,避免过高估计这条定律的可靠性.巴西在2006,2007和2008年均亮起红灯,但迄今并未发生金融危机.还有其它趋势通常能预示衰退,比如资本大量流入.另外一个危险在于,该指标可能符合Goodhart定律,即一旦依赖一个某个指标,那麽这个指标就不再有用了.

不过,该指标确实传达出一种警讯,即借贷增长的速度明显快于整体经济成长.这个指标不会十全十美,但对于一种看起来合情合理的衡量标准,那些增长过热经济体的决策者们也不应漠视.(完)