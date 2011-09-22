谷歌接受美国参院质询,表明未操控搜索结果

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿9月21日电---谷歌执行董事长施密特(Eric Schmidt)在美国参议院听证会上表示，谷歌并未操控搜索结果以偏向自家产品和服务。

参议院司法委员会反垄断小组成员周三称，谷歌在互联网领域已占主导地位，有可能会阻碍市场竞争。此次听证会旨在探讨谷歌是否滥用其影响力。

共和党参议员Mike Lee称：“谷歌有能力在互联网上决定谁成功谁失败。用谷歌搜索排名团队负责人的话说，谷歌是地球上最大的‘拥王者’。”

外界常常指责谷歌，称其进军旅行搜索等相关领域时，利用其在搜索市场地位打压竞争对手。

美国联邦贸易委员会（FTC）正调查外界对谷歌指控，包括其是否操纵搜索结果排名，以偏向自身产品。

谷歌则试图让监管当局和国会相信：无需对谷歌业务范围的扩大实施限制，其商业行为是合法的，也是对消费者有利的。

Mike Lee则尖锐地质疑，谷歌是否调整了搜索算法，以提升自身产品和服务的排名。（完）