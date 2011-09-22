〔日本股市〕日经指数收跌2.1%,软银股价重挫(更新版)

港报财经评论：A股节后好气色，金鸡一鸣内险升--信报2月7日
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
(新增细节)
* 软银在iPhone 5相关报导後暴跌12.3%
* 9月27日期限前的买盘,提供市场支撑
* 金融股随美国同业挫跌
* 中国制造业数据欠佳,压抑市场人气
路透东京9月22日电---日本股市日经指数周四收盘跌逾2%,此前美国联邦储备理事会(FED)称美国经济有巨大下行风险;软银(9984.T)股价重挫,因有报导称公司可能将丧失独家销售iPhone的权利.
部份策略师表示,在9月27日以後卖压可能加重,当天为投资人买进日股且可取得4-9月上半财年股利的最後期限.
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透台北2月7日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,377.5亿台币。
====================================================================