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亚洲 | 2011年 9月 22日 星期四 15:13 BJT

〔日本股市〕日经指数收跌2.1%,软银股价重挫(更新版)

(新增细节)

* 软银在iPhone 5相关报导後暴跌12.3%

* 9月27日期限前的买盘,提供市场支撑

* 金融股随美国同业挫跌

* 中国制造业数据欠佳,压抑市场人气

路透东京9月22日电---日本股市日经指数周四收盘跌逾2%,此前美国联邦储备理事会(FED)称美国经济有巨大下行风险;软银(9984.T)股价重挫,因有报导称公司可能将丧失独家销售iPhone的权利.

部份策略师表示,在9月27日以後卖压可能加重,当天为投资人买进日股且可取得4-9月上半财年股利的最後期限.

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