〔台湾新债〕台电将于10月3日招标120亿台币有担债,增加五年券标售

港报财经评论：A股节后好气色，金鸡一鸣内险升--信报2月7日
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透台北9月22日电---台湾最大公司债发行单位--台湾电力公司周四表示,将在10月3日招标五、七年及10年有担保公司债,金额计划120亿台币.
台电相关人士表示,本次取得的担保额度较多,因此计画标售的金额较过去的100亿台币增加.且本次新增五年券标售,因券商反映有补券需求.
本次台电债可依投标结果增额发行50%或减额发行30%.其中,五年券为50亿台币、七年券为20亿台币,10年券为50亿台币.
台电甫于9日以增额发行50%,标出120亿台币有担保公司债.10年期以1.65%定价,落在市场预期1.60-1.65%的高端,发行金额75亿台币;七年期以1.51%定价,落在市场预期1.50-1.55%的低端,发行45亿台币;总共发行达120亿台币.
台电今年已发行563亿台币公司债.公司全年发行额度将在1,000亿台币左右,明年则计画发行1,000-1,200亿台币公司债.[ID:nCT0457739]
台电由于为百分之百国营,且为独占的电力事业,评等优良,发行利率也是公司债市场最主要的参考指标.标准普尔转投资的中华信评给予台电"twAAA"评等.(完)
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透台北2月7日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,377.5亿台币。
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