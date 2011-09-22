〔台湾新债〕台电将于10月3日招标120亿台币有担债,增加五年券标售

路透台北9月22日电---台湾最大公司债发行单位--台湾电力公司周四表示,将在10月3日招标五、七年及10年有担保公司债,金额计划120亿台币.

台电相关人士表示,本次取得的担保额度较多,因此计画标售的金额较过去的100亿台币增加.且本次新增五年券标售,因券商反映有补券需求.

本次台电债可依投标结果增额发行50%或减额发行30%.其中,五年券为50亿台币、七年券为20亿台币,10年券为50亿台币.

台电甫于9日以增额发行50%,标出120亿台币有担保公司债.10年期以1.65%定价,落在市场预期1.60-1.65%的高端,发行金额75亿台币;七年期以1.51%定价,落在市场预期1.50-1.55%的低端,发行45亿台币;总共发行达120亿台币.

台电今年已发行563亿台币公司债.公司全年发行额度将在1,000亿台币左右,明年则计画发行1,000-1,200亿台币公司债.[ID:nCT0457739]

台电由于为百分之百国营,且为独占的电力事业,评等优良,发行利率也是公司债市场最主要的参考指标.标准普尔转投资的中华信评给予台电"twAAA"评等.(完)