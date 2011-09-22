〔台湾汇市〕台币兑美元收挫4.22角,创逾10年单日最大跌幅

香港个股：电盈3亿英镑出售英国宽频业务予长和子公司，获利13亿港元
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
路透台北9月22日电---台币兑美元TWD=TP周四收盘重贬4.22角,不但创下近九个月来收盘低位,更创逾10年单日最大跌幅.因美国联邦储备理事会(FED)称经济有下行风险,亚洲股汇市重挫,外资汇出力道强劲,拖累台币走势.
台币兑美元收盘报30.372元,前次低位出现在2010年12月28日,报30.396元.另外,台币重挫约1.41%,为自2001年5月28日收跌3%以来最大单日跌幅.
今日台股.TWII收盘暴跌3.06%,报7,305.50点;外资及陆资则在台股大幅卖超203.77亿台币,上交易日为买超28.05亿.[ID:nCT0402916]
--记者 李盈茜; 审校 杨淑祯
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透台北2月7日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,377.5亿台币。