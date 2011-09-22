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市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 16:17 BJT

〔台湾汇市〕台币兑美元收挫4.22角,创逾10年单日最大跌幅

路透台北9月22日电---台币兑美元TWD=TP周四收盘重贬4.22角,不但创下近九个月来收盘低位,更创逾10年单日最大跌幅.因美国联邦储备理事会(FED)称经济有下行风险,亚洲股汇市重挫,外资汇出力道强劲,拖累台币走势.

台币兑美元收盘报30.372元,前次低位出现在2010年12月28日,报30.396元.另外,台币重挫约1.41%,为自2001年5月28日收跌3%以来最大单日跌幅.

今日台股.TWII收盘暴跌3.06%,报7,305.50点;外资及陆资则在台股大幅卖超203.77亿台币,上交易日为买超28.05亿.[ID:nCT0402916]

--记者 李盈茜; 审校 杨淑祯

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