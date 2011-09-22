美国及朝鲜有望举行第二轮对话--媒体

港报财经评论：A股节后好气色，金鸡一鸣内险升--信报2月7日
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔9月22日电---韩联社周四报导称，朝鲜和美国拟下月初举行第二轮对话，作为重启六方会谈努力的一部分。
韩联社援引一匿名韩国官员的说法报导称，会谈可能在第三国举行，如新加坡、德国柏林和瑞士日内瓦等。
路透无法联系到韩国外交部就该报导置评。
朝韩核特使周三在北京举行了其两个月内的第二次会谈。双方均表示，会谈富有成效且有益，但在重启六方会谈上未取得任何突破。
该要求匿名的韩国高官称：“朝鲜希望与美国在平壤举行下一轮双边会谈，但华府对此强烈反对。目前，双方正讨论在第三国举行会谈的可能。”
多数专家表示，朝鲜不太可能放弃发展核武器，但六方会谈有益处，因该进程可遏制朝鲜的核计划，防止核扩散。（完）
--编译：靳怡雯;发稿：程芳
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透台北2月7日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,377.5亿台币。
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