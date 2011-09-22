〔路透基点〕全球第二大电脑厂商台湾宏基寻求150亿台币联贷--RLPC

路透香港9月22日电---汤森路透旗下基点援引银行业人士消息报导,全球第二大电脑厂商宏基(Acer)(2353.TW)正寻求150亿台币的五年期银团贷款,为该公司2007年为收购Gateway签署的198亿台币贷款进行部分再融资.

该消息人士说,宏基已委托花旗集团、台湾银行、台北富邦银行为该案的主办行.花旗集团为代理行.

这项银团贷款如果在今年完成的话,将有助于提振今年台湾的台币贷款规模.今年第三季起台币放款量一直呈现疲软.

根据汤森路透LPC数据,台湾的台币银团贷款规模迄今为186.9亿美元.去年扣除在当年1月结案的3,820亿台币(120亿美元)台湾高铁巨额再融资案,全年台币银团贷款规模为346.3亿美元.

宏基的150亿台币贷款,加上远雄巨蛋公司为兴建台北巨蛋体育场的154亿台币融资案,今年的台币放款规模料可超过200亿美元.

宏基2007年为收购而寻求的贷款在2010年5月重新修改条款.贷款利率原为初级市场商业本票(CP)利率加码33基点,修改後为二级市场商票利率加码50基点.修改後还额外增订下限利率为1.4%.

**定价预期**

关于此次新的再融资案,银行贷款人士预估宏基可能要求利率加码幅度约为60基点,略高于现有贷款案的定价.

根据LPC数据,台湾顶级科技公司今年前八个月的平均贷款利率加码幅度下滑至约70个基点,去年为接近100个基点.

不过,台湾一家银行贷款部门主管解释,平均加码幅度不见得反映出目前市场的实质利率,因为今年采用利率下限的情况比去年更加常见.

台币银团贷款案中利率下限通常设定在1.5%.因此,如果是利率下限1.5%、贷款利率为二级市场CP利率加码50基点--本周二级市场商票利率约为85个基点,那麽贷款案将保证至少会有1.5%的贷款利率,而不是135个基点(当按照二级市场商票利率85基点加码50基点时).

银行消息人士预料,虽然近来有融资成本升高的疑虑,但市场仍会有足够的胃纳.

"虽然最近宏基在科技板块表现疲弱,但市场仍有大量的台币流动性,而且宏基以往的纪录良好,应该会有足够的支撑,"台湾一家银行贷款部门的高层人士说.(完)