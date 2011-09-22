〔台湾央行〕共发行478亿台币存单,发行馀额减少99亿

香港个股：电盈3亿英镑出售英国宽频业务予长和子公司，获利13亿港元
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
路透台北9月22日电---台湾央行周四表示,今日共发行478亿台币存单.相较存单到期金额577亿,存单发行馀额减少99亿.
央行例行性各天期存单发行金额如下:30天期387亿台币,利率为0.87%;91天期48亿台币,利率为0.93%;182天期43亿台币,利率为1.05%.
央行上日共发行1,019.7亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行馀额为6兆6,627.8亿台币.
拆款中心数据PIBC显示,修正後周三当日超额准备为负57亿台币,累计超额准备为797亿,加计前期1%的超额准备为1,992亿台币.(完)
--记者 李盈茜; 审校 曾祥进
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透台北2月7日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,377.5亿台币。