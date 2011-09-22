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亚洲 | 2011年 9月 22日 星期四 16:30 BJT

〔韩国汇市〕韩元/美元跌至一年低位,公债收益率下跌

路透首尔9月22日电---韩元/美元KRW=周四下跌2.5%,创下一年低位,即使韩国外汇当局持续卖出估计达20亿美元以遏制韩元走跌.

韩元因外资持续在韩国债券期货市场抛售而受到冲击.美国联邦储备理事会(美联储,FED)对美国经济前景看法悲观,让投资人更加担心外资会逃离新兴市场.

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