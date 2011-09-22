〔台湾债市〕100/6期借券成交57亿台币,加权平均利率0.7448%

港报财经评论：A股节后好气色，金鸡一鸣内险升--信报2月7日
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透台北9月22日电---台湾柜台买卖中心公布,周四等殖成交附条件交易行情相关借券细节如下:
期别 成交值 最高利率 最低利率 加权平均利率 可交易馀额 (上日馀额)
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100/6 57 0.7650 0.7100 0.7448 103.0 (108.5)
注:约定天数为一天,借券成交值单位为亿台币,且无条件省略小数点後数值,利率单位为%.(完)
--记者 董永年; 审校 曾祥进
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透台北2月7日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,377.5亿台币。
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