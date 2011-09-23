〔台湾财政〕第四季将发行1,400亿台币公债及1,050亿国库券

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透台北9月23日电---台湾财政部周五表示,第四季将发行1,400亿台币公债,上季为1,250亿;此外,第四季还将发行1,050亿台币国库券,上季为650亿.
财政部去年第四季则是发行了1,200亿台币公债以及1,000亿台币国库券.[ID:nCT0397561]
财政部前三季已累计发行了4,800亿台币公债.去年共发行6,100亿台币公债,创下有史以来最高,较前一年度的4,700亿大幅增加1,400亿.(完)
--记者 董永年; 审校 丁淑琴/张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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