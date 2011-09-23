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市场报道 | 2011年 9月 23日 星期五 14:26 BJT

〔台湾财政〕第四季将发行1,400亿台币公债及1,050亿国库券

路透台北9月23日电---台湾财政部周五表示,第四季将发行1,400亿台币公债,上季为1,250亿;此外,第四季还将发行1,050亿台币国库券,上季为650亿.

财政部去年第四季则是发行了1,200亿台币公债以及1,000亿台币国库券.[ID:nCT0397561]

财政部前三季已累计发行了4,800亿台币公债.去年共发行6,100亿台币公债,创下有史以来最高,较前一年度的4,700亿大幅增加1,400亿.(完)

--记者 董永年; 审校 丁淑琴/张喜良

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