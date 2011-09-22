〔台湾经济〕台湾与日本签署投资协议,双方投资者将可享受国民待遇

路透台北9月22日电---在经过一年多谘商後,台湾与日本周四签署"有关投资自由化、促进及保护协议",双方投资人将可享受国民待遇,以及享有最惠国待遇,但协议保留了相关条件及措施,待未来进一步措商.

该投资协议为台湾在与大陆签署两岸经济合作架构协议(ECFA)後,对外洽签经贸协议一最新突破,亦为继续与日本签署自由贸易协议(FTA)铺路.

"现在开放的还是开放,现在不开放的目前还是不会开放."经济部次长黄重球称."保留内容将会持续谈判."

他并进一步指出,台湾希望与日本签署FTA,"不过,签FTA会涉及很多服务业开放或进出口开放问题.我们目前先从投资部份签协议,未来朝那个方向走."

日本为台湾的第二大贸易夥伴,而台湾则为日本第四大贸易夥伴.据台湾经济部统计,2010年台日双边贸易额近700亿美元,过去50年来,日本对台湾直接投资金额达165亿美元,台湾对日本投资金额则近16亿美元.

台湾与中国大陆去年6月底签署历史性ECFA,并于今年1月1日起启动早期收获清单降税时程,共约800多项的早收货品,于两年内分三阶段降至零关税.此外,并就货品贸易、服务贸易,以及投资三项协议展开後续磋商中.

ECFA是台湾历来签署的最重要的一份经济贸易协议,且之前因为两岸特殊历史因素,台湾对外洽签相关FTA并不顺利.在後ECFA时代,台湾欲打造大中华经济发展圈,并签署更多双边或区域FTA.

台湾与新加坡政府在去年8月宣布展开"经济合作协议"的协商.新加坡因而可望成为後ECFA时期,首个与台湾签定类似FTA的国家.

由于台湾与日本非邦交国,因此协议循往例由台湾的亚东关系协会与日本交流协会代表签署.(完)

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