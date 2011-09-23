〔台湾财政〕第四季发行1,400亿台币公债,全年发债量史上最高(更新版)

(新增更多细节)

* 第四季将发行1,400亿台币公债,符合市场预期

* 全年共将发行6,200亿,超越去年创史上最高纪录

路透台北9月23日电---台湾财政部周五公布,第四季将发行1,400亿台币公债,累计全年共将发行6,200亿,此已超越去年的6,100亿,再创史上最高纪录.

不过交易商对发债内容均表示没有意外,且财政部官员先前已表达不会突然增发公债的立场,因此市场偏向中性解读.

交易商指出,第四季的发债顺序将由五年券100/6R率先登场,以10月20日发行推算,下周三(28日)就要开始展开发行前交易,不过由于前一天要标售10年券100/9,後一天央行又要开会,其走势料将受此两大变数影响.

"五年券比上季多发了100亿,回归正常水准."一证券商交易员称.

另一证券商交易主管也称,第四季发债计画内容相当中性,预料对下周走势不会产生影响.

台湾第四季将发行1,400亿台币公债,上季为1,250亿;此外,第四季还将发行1,050亿台币国库券,上季为650亿.财政部去年第四季则是发行了1,200亿台币公债以及1,000亿台币国库券.

财政部前三季已累计发行了4,800亿台币公债,若再加上第四季的发债金额,全年共发行6,200亿台币,超越去年的6,100亿,2009年则为4,700亿.

截至2011年8月底止,中央公债未偿还馀额为4兆6,045亿台币.

参看"台湾2010-2011年度公债标售结果一览",请点选[ID:nCT0392874]

第四季公债发行细节:

期别 年期 金额(亿) 标售日期 发行日期

100/6R 5 400 10/17 10/20 (可分割公债)

100/7R 20 350 11/01 11/04

100/8R 30 300 11/15 11/18

100/9R 10 350 12/26 12/29

第四季国库券发行细节

期别 天期 金额(亿) 标售日期 发行日期

财100-8 182 250 10/28 10/31

财100-9 273 200 11/28 11/29

财100-10 182 300 12/08 12/09

财100-11 273 300 12/20 12/21

注: * R为增额发行(reopen)(完)