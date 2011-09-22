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亚洲 | 2011年 9月 22日 星期四 18:17 BJT

〔中港股市〕恒指与沪综指双双重挫,中资地产股与银行股领跌

路透香港9月22日电---香港与中国股市周四双双下挫.投资人出脱内地地产类股与银行类股,香港恒生指数触及2009年7月以来最低位.

亚洲股市今日因经济黯淡引发恐慌,港股创出三周来最大成交量,恒生指数.SHI收盘大跌4.9%,报17,912.0点,恒生国企指数.HSCE挫跌6.3%至9,202.7点.

中国工商银行(1398.HK)挫低近8%,领跌内地银行股.

内地地产股亦下挫,绿城中国(3900.HK)跌幅居前,股价惨跌16.2%,成交量逾30日均量三倍.

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