〔中港股市〕恒指与沪综指双双重挫,中资地产股与银行股领跌

港报财经评论：A股节后好气色，金鸡一鸣内险升--信报2月7日
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透香港9月22日电---香港与中国股市周四双双下挫.投资人出脱内地地产类股与银行类股,香港恒生指数触及2009年7月以来最低位.
亚洲股市今日因经济黯淡引发恐慌,港股创出三周来最大成交量,恒生指数.SHI收盘大跌4.9%,报17,912.0点,恒生国企指数.HSCE挫跌6.3%至9,202.7点.
中国工商银行(1398.HK)挫低近8%,领跌内地银行股.
内地地产股亦下挫,绿城中国(3900.HK)跌幅居前,股价惨跌16.2%,成交量逾30日均量三倍.
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透台北2月7日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,377.5亿台币。
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