《日本重要政经日程》--9月23日

更新版 1-半导体产业：韩国SK海力士欲收购东芝记忆体晶片业务少量股权--消息

消息人士曾称，东芝的目标是从此次业务出售筹资逾2,000亿日圆(17.9亿美元)，潜在的投资者包括私募股权公司、合作伙伴西部数据 以及日本政策投资银行。