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亚洲 | 2011年 9月 23日 星期五 06:16 BJT

《日本重要政经日程》--9月23日

(除特别说明外,均为GMT时间)

国定假期.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张若琪;审校 郑茵

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