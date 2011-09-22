〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数连涨三天,但後续取决于全球经济

路透伦敦9月22日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四连续第三日上涨,受到亚洲货运需求强劲的扶助.

但经纪商指出,船吨供给增速已超过商品需求成长,预料将使得未来数月运价涨势受限;在此同时,全球经济挑战日增,使市场面临更多阻力.

波罗的海乾散货运价指数上涨4.03%或73点,至1,884点,连涨三日.上周稍早曾升至近九个月来的最高水准.

"这并非荣景的开端,只是短期的交投震荡罢了."经纪商Braemar Seascope研究经理Mark Williams表示.

近期涨势主要受到澳洲及巴西对中国煤炭及铁矿石出口更为强劲所带动,这提振了大型海岬型船运市场.日本煤炭进口亦增加.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI大涨7.7%,海岬型船舶日平均获利升至27,735美元,连续第三日上涨,且为一周来最高.

"我们维持涨势已经暂时告一段落的看法,短期内料见到运价下滑."Arctic证券分析师Erik Nikolai Stavseth表示.

每日平均获利上周稍早曾触及九个月最高水平.海岬型船舶通常的托运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下跌1.38%,该型船舶平均获利降至13,151美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.(完)