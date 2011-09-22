全球外汇市场9月23日主要消息

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0145 - 法国财政经济部长巴胡安(Francois Baroin)在20国集团(G20)晚宴後召开记者会

0645 - 法国9月消费者信心指数/企业景气指数

0730 - 瑞士央行公布季度货币政策报告

0800 - 意大利7月零售销售

0900 - 意大利8月对非欧盟地区贸易收支

1000 - 瑞典央行副总裁艾柯姆(Karolina Ekholm)参加野村证券客户午餐会,就经济及货币政策发表谈话

1430 - 美国经济周期研究所(ECRI)9月16日当周领先指标

国际金融协会(IIF)在华盛顿召开会议(详列如下):

1500 - IIF未来房市融资小组会议,与会者包括美国住房和城市发展部长杜诺文、代理通货监理官John Walsh、美国企业研究院(AEI)的Peter Wallison以及Bausparkasse Schwabisch Hall AG的Mattias Metz

1800 - IIF特别监管小组会议,主题为"解决方案及金融稳定",与会者包括瑞士信贷的Wilson Ervin、贝莱德的Peter Fisher、英国金融服务监管局(FSA)的Thomas Huertas以及美国联邦存款保险公司(FDIC)的Jim Wigand

2000 - IIF"评等在金融体系中扮演角色"小组会议,与或者包括安永会计师事务所的Patricia Jackson、穆迪的Richard Cantor、标准普尔的Paul Coughlin及西班牙财政部的Soledad Nunez、欧盟代表Peter Kerstens

布雷顿森林委员会于华盛顿举办活动(详列如下):

1615 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德就改革议题发表演说

1730 - 纽约联邦储备银行总裁杜德利以"金融稳定及经济成长"为题发表演说

1800 - "调和宏观及微观稳健监管:各国与全球的进展"小组会议,参加者包括自德勤(众信, Deloitte Touche)退休的资深顾问Rich Spillenkothen,与会者包括英国金融服务监管局(FSA)主席Adair Turner、瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)

1850 - 花旗集团执行长潘迪特发表演说,题目为"就产业观点来看调和宏观及微观稳健监管"

1915 - 经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚(主持人)、巴西央行总裁Alexandre Tombini、前美白宫经济顾问萨默斯、太平洋投资管理公司(PIMCO)执行长埃里安(Mohamed El-Erian)参与"主权风险与金融稳定:政策策略及利弊得失"小组会议

2030 - 欧洲央行(ECB)总裁特里谢发表演说,主题为"主权风险与金融稳定:避免扩散至全球经济"

IMF记者会(详列如下):

1700 - IMF西半球部门主管Nicolas Eyzaguirre记者会.

1800 - IMF欧洲部门主管Antonio Borges记者会.

IMF/世界银行研讨会(详列如下):

1700 - "性别平等:未来之路"

1730 - "揭开影子银行面纱:达成金融稳定所需要的资讯"

1830 - "枪炮与经济成长--确保发展及发展中的安全"

1830 - "性别及基础建设:探讨其关联性"

1930 - "就预算及避免财政危机做出艰困选择"

2000 - "财务包容--不断上升的全球挑战"

2100 - "Systemic-5的扩散效应--小组讨论"

2100 - "日本再起--如何在震灾後恢复成长"

1600 - 世界银行新兴欧洲及中亚简报会

1600 - 科特迪瓦(象牙海岸)总统Alassane Dramane Ouattara在华府发表演说

1815 - 美洲开发银行(IDB)研讨会,讨论世界经济前景,及其未来可能对拉丁美洲及中美洲的影响,主题为"世界是否会再次陷入危机?区域是否能幸免于难?"

1830 - G20部会首长会议联席主席、法国国际合作部部长Henri de Raincourt召开记者会,讨论阿拉伯国家过渡时期的融资发展及经济支持、以及非洲之角(Horn of Africa)的食品安全及情势

1845 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在瑞士央行研究会议上以"非传统货币政策"为题发表演说

2100 - G20财长及发展部长会议

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)