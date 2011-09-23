〔巴西金融〕央行意外抛售互换合约阻止本币贬值,防堵急跌的不良後果

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 巴西通过出售互换(swaps)合约以避免货币贬值
* 巴西总统称政府已经准备好采取进一步措施
* 雷亚尔收盘仍重贬2.0%
记者 Patricia Duarte/Joshua Schneyer; 编译 张明钧
路透圣保罗/纽约9月22日电---巴西央行周四意外出手阻止本币贬值,凸显出其对全球金融危机正损及巴西经济、且可能导致通胀窜升等问题感到忧心.
巴西央行出售27.5亿美元的货币互换合约,此举支撑了雷亚尔汇价,这显示其策略突然转向;过去一年巴西政府不断抱怨,称一场"货币战争"导致雷亚尔较邻国货币严重高估.
然而雷亚尔BRBY兑美元在本月就狂跌了16%、创两年来新低,显然已让巴西央行承受不起.
巴西总统迪尔玛・罗塞夫(Dilma Rousseff)在访问纽约时表示,巴西经济在面对全球危机时已有充分的防备,而雷亚尔的疲软走势可能只是暂时现象,但她进一步指出,短期内政府已经准备好采取额外措施来避免货币剧烈波动.
"我认为事况将趋于稳定,但我们已经准备好在必要时采取更多措施."她说道.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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