《新兴市场重要经济事件预告》--9月23日-9月30日

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9月23日(五)

华盛顿--2011年世界银行集团和国际货币基金组织(IMF)年度会议(至9月25日).

布达佩斯--匈牙利财政委员会发布关于2012年预算草案的意见.

华盛顿--智利央行总裁Jose De Gregorio访美,出席IMF会议.

华盛顿 -- 20国集团(G20)财政与发展部长会议(至9月24日).

华盛顿--巴西-美国商会组织的2011年经济会议.巴西央行总裁将出席.

华盛顿--经济合作暨发展组织秘书长葛利亚和巴西央行总裁Alexandre Tombini在布雷顿森林委员会(Bretton Woods Committee)发表演说,主题是主权风险和金融稳定:政策策略、权衡和影响(1915).

华盛顿--美洲开发银行(IDB)研讨会,讨论世界经济前景,及其未来可能对拉丁美洲及中美洲的影响,主题为"世界是否会再次陷入危机?区域是否能幸免于难?(1815).

9月24日(六)

华盛顿--突尼西亚央行总裁Mustapha Nabli在国际金融协会(IIF)2011年年会前,参加"变动中的中东面貌--区域和全球影响"会议.(1900)

华盛顿--巴西央行总裁Alexandre Tombini及土耳其央行总裁Erdem Basci在IIF 2011年年会前参与一项小组讨论(2045).

华盛顿--国际货币及金融委员会(IMFC)会议.

华盛顿--世界银行行长佐利克及国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德记者会(2135).

9月25日(日)

巴黎--20国集团(G20)工作和就业部长级会议(至9月27日)

华盛顿--2011年世界银行集团和国际货币基金组织(IMF)年度会议(最後一日).

9月26日(一)

耶路萨冷--以色列央行利率决定(1530)

日内瓦--世界贸易组织(WTO)就贸易便利化举行会议(至9月30日).

9月27日(二)

布加勒斯特--罗马尼亚央行发布月度公告的最终版本.

伯拉第斯拉瓦--欧洲央行管委会成员马库赫向斯洛伐克央行提交国内生产总值(GDP)增速、通胀和经常帐的新预估值,并就斯洛伐克和欧元区的现状和前景发表评论(1100).

日内瓦 --世界贸易组织(WTO)争端解决机构会议.

9月28日(三)

新德里--印度财长慕克吉主持高级官员会议,评估企业及行业领袖对改善经济建议的进展.

伊斯坦布尔--伊斯坦布尔金融峰会(至9月28日).

日内瓦--世界贸易组织(WTO)对毛里塔尼亚和几内亚进行贸易政策评估(至9月30日).

坎昆--墨西哥央行总裁卡斯腾斯在金融包容性联盟(Alliance for Financial Inclusion)组织的会议发表主旨演讲(1400).

9月29日(四)

布加勒斯特--罗马尼亚央行举行议息会议.

台北--台湾中央银行第三季理监事会议(0900).

9月30日(五)

布拉格--捷克央行公布9月22日会议记录.

日内瓦--世界贸易组织争端解决机构会议--特别会期.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)