《台湾报摘》--经济日报9月23日

* 头版头条:

--美国联准会(Fed)最新"扭转操作"措施未能满足预期,市场恐慌气氛再起,美、欧、亚股市昨日全盘尽墨,国际资金大举回流美元避险,新台币兑美元汇率掼破30元大关,单日重贬4.22角,创下逾十年来单日最大跌幅.

* 其他:

--日月光(2311.TW)集团董事长张虔生表示,家族在大陆开发转投资经营房地产鼎固控股,除规划明年初回台第一上市之外,也计划回台投资兴建购物中心及投资餐饮事业,瞄准开放陆客自由行後的商机.

--日本最大平价服饰UNIQLO(优衣库)加码投资台湾,社长柳井正昨日表示,亚洲市场长期看佳,台湾起码有开100家优衣库的容纳量,预期三年後达到目标.

--富士康(2038.HK)近期在集团董事长郭台铭的故乡--山西省频频大手笔投资,22日富士康在山西太原与山西省晋城市政府签署一项合作协议,富士康将投资1,000亿人民币(4,800亿台币),协助晋城发展成为"全球精密制造之都".(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.