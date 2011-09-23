《台湾报摘》--经济日报9月23日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--美国联准会(Fed)最新"扭转操作"措施未能满足预期,市场恐慌气氛再起,美、欧、亚股市昨日全盘尽墨,国际资金大举回流美元避险,新台币兑美元汇率掼破30元大关,单日重贬4.22角,创下逾十年来单日最大跌幅.
* 其他:
--日月光(2311.TW)集团董事长张虔生表示,家族在大陆开发转投资经营房地产鼎固控股,除规划明年初回台第一上市之外,也计划回台投资兴建购物中心及投资餐饮事业,瞄准开放陆客自由行後的商机.
--日本最大平价服饰UNIQLO(优衣库)加码投资台湾,社长柳井正昨日表示,亚洲市场长期看佳,台湾起码有开100家优衣库的容纳量,预期三年後达到目标.
--富士康(2038.HK)近期在集团董事长郭台铭的故乡--山西省频频大手笔投资,22日富士康在山西太原与山西省晋城市政府签署一项合作协议,富士康将投资1,000亿人民币(4,800亿台币),协助晋城发展成为"全球精密制造之都".(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。