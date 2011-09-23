《台湾报摘》--工商时报9月23日

* 头版头条:

--美联储(Fed)周三在决策会议後发出警告:美国经济有重大的向下风险.受此打击,全球再爆股灾,跌势惨重,美股继周三大跌3%後,周四开盘又告失血逾3%,道琼指数狂跌逾360点.欧洲与亚洲股市周四则是分别跌到二年与一年低点.

* 其他:

--台湾金管会决议,近日内就将发函给银行公会转交所有银行会员,开放办理中国大陆金融机构提供保证的授信,只要符合一定条件的中国大陆银行开出担保信用状或担保的授信,即可算入银行法第12条的担保授信.

--金管会委员会通过合库银行、合库票券、合库资产管理公司以股分转换方式,申请设立合作金库金融控股公司,预定设立日期是12月1日,同一天合库5854.TW下市、合库金控上市.

--工业局长杜紫军透露,台湾推动电动车相当积极,创造不少国际合作空间,其中法国邮政总局决定对台采购上万台轻型电动车,商机估计逾10亿台币.菲律宾也主动提出与台湾电动车动力联盟洽谈合作意向书,协助菲国改装吉普车为电动车.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.