版本:
中国
市场报道 | 2011年 9月 23日 星期五 09:24 BJT

〔台湾汇市〕台币兑美元早盘下跌逾2角,创九个月来低位

路透台北9月23日电---台币兑美元TWD=TP周五盘初跌逾2角,创下九个月来低位.因此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)有关经济下滑的警告,国际美元持续反弹,再加上台股重挫,外资持续汇出,令台币汇价连二日大贬.

台币兑美元盘中触及30.605元,上次低点出现在2010年12月23日,报30.615元.交易员表示,盘初见央行抛售美元,今日台币汇价区间估在30.5-30.8.

本地时间上午9:12时,台币兑美元大跌2.26角至30.598元.同时间,台股.TWII暴跌3.65%,报7,039.15点;外资及陆资在台股周四大幅卖超203.77亿台币.[ID:nCT0402916]

--记者 李盈茜; 审校 黄凯

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐