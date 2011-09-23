〔台湾汇市〕台币兑美元早盘下跌逾2角,创九个月来低位

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透台北9月23日电---台币兑美元TWD=TP周五盘初跌逾2角,创下九个月来低位.因此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)有关经济下滑的警告,国际美元持续反弹,再加上台股重挫,外资持续汇出,令台币汇价连二日大贬.
台币兑美元盘中触及30.605元,上次低点出现在2010年12月23日,报30.615元.交易员表示,盘初见央行抛售美元,今日台币汇价区间估在30.5-30.8.
本地时间上午9:12时,台币兑美元大跌2.26角至30.598元.同时间,台股.TWII暴跌3.65%,报7,039.15点;外资及陆资在台股周四大幅卖超203.77亿台币.[ID:nCT0402916]
--记者 李盈茜; 审校 黄凯
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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