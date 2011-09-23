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亚洲 | 2011年 9月 23日 星期五 08:46 BJT

《台湾重要政经日程》--9月23日-2012年1月14日

==================今日重要政经消息======================

9/23(五)

--13:30 中央银行货币政策对经济的影响座谈会.

--16:00 经济部公布8月工业生产,7月年增率为3.93%.

==================近期重要政经消息======================

9/26 (一)

--16:10 央行公布8月货币总计数,7月年增率是6.18%.

9/27 (二)

--16:00 经建会公布8月领先指标月变动率,7月领先指标指数较上月微升0.04%.

9/27 (二)

--12:20 央行标售10年100/9期公债,金额350亿台币.

9/29 (四)

--16:00 央行举行第三季理监事会议.

10/5 (三)

--16:00 主计处公布9月消费者物价指数(CPI)年增率,8月为成长1.34%.

--16:10 央行公布9月底外汇存底,8月底为4,002.94亿美元.

10/7 (五)

--16:00 财政部公布9月进出口金额,8月出口年增率7.2%.

10/10 (一)

--台湾金融市场因国庆日休市一天.

10/20(四)

--16:00 经济部公布9月外销订单年增率,8月为年增5.26%.

*10/24(一)

--16:00 主计处公布9月经季调失业率,8月经季调失业率4.36%.

11/21(五)

--16:10 央行公布第三季经常帐、国际收支.第二季经常帐顺差90.2亿美元,国际收支顺差49亿美元.

2012年

1/14(六)

--总统与立法委员选举.

注: * 代表新增内容.(完)

--记者 高洁如; 审校 黄凯

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