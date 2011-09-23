〔路透调查〕分析师下调主要国家公债收益率预估,德债价格表现料超前

* 美国10年期公债收益率三个月、六个月和一年後料分别为2.3%,2.5%和2.9%(8月调查时的预估分别为2.5%, 2.8%和3.1%)

* 德国10年期公债收益率三个月、六个月和一年後料分别为2.1%、2.3%和2.8%(8月调查时的预估分别为2.5%、2.7%和3.1%)

* 收益率预估全面下调

* 德债价格涨势料强于其他主要国家公债

路透伦敦9月21日电---路透对50名经济分析师和固定收益策略师的调查显示,由于全球经济前景快速恶化,短期内德国公债涨势将冠居主要政府公债.

这项周四公布的调查,是在美国联邦储备理事会(FED,美联储)宣布卖短债买长债("Operation Twist")举措前所进行.

其中许多受访者的预估,是在传出英国央行决策者正认真考虑进一步量化宽松的消息前收到的.

调查显示,分析师连续两个月大幅调降对美国公债和英国公债收益率(殖利率)的预估;而德债预估较上月的变化尤其明显.

与8月调查相比,10年期德国公债收益率三个月、六个月和一年後的预估分别下降了约40个基点.

投资人纷纷避开意大利、西班牙、葡萄牙和希腊等欧元区脆弱经济体的资产,使德国公债受惠.

过去两个月发达经济体的前景明显恶化,周四公布的欧元区服务业采购经理人指数(PMI)初值暗示,该区域的经济可能已在萎缩.

这使得德债价格大涨,收益率较4月高点已跌约170个基点.在美联储发表悲观的经济评估後,周四的避险需求将德国公债收益率推至记录低点.

路透调查中,仅日本政府公债展望维持不变.长期以来日债收益率一直处于极低水位.(完)