〔基金产业〕美国股票型基金9月21日止当净流出46亿美元--理柏

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约9月22日电---汤森路透旗下理柏数据周四显示,9月21日止当周投资人自国内股票型基金赎回了46亿美元,但在全球股票型基金则增加了29亿美元.
国内股票型基金中以上市交易基金(ETF)所流出的资金最多,表明机构资金逃离.在该周,意大利债信评级遭到调降、希腊债务疑虑再起及经济面消息恶化.
所有股票型基金合计资金净流出16.5亿美元.
自国内ETF流出的资金为43亿美元,国内非ETF的外流资金则仅2.71亿美元.
应税债券基金流入29亿美元,市政债券基金流入2.96亿美元.货币市场基金则有159亿美元的资金外流.(完)
--编译 戴素萍;审校 张涛
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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