〔基金产业〕美国股票型基金9月21日止当净流出46亿美元--理柏

路透纽约9月22日电---汤森路透旗下理柏数据周四显示,9月21日止当周投资人自国内股票型基金赎回了46亿美元,但在全球股票型基金则增加了29亿美元.

国内股票型基金中以上市交易基金(ETF)所流出的资金最多,表明机构资金逃离.在该周,意大利债信评级遭到调降、希腊债务疑虑再起及经济面消息恶化.

所有股票型基金合计资金净流出16.5亿美元.

自国内ETF流出的资金为43亿美元,国内非ETF的外流资金则仅2.71亿美元.

应税债券基金流入29亿美元,市政债券基金流入2.96亿美元.货币市场基金则有159亿美元的资金外流.(完)