〔日本个股〕野村总研上半年度获利料成长20%,营收料下滑--日经

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透9月23日电---日经新闻报导,日本资讯科技(IT)服务供应商--野村总合研究所(4307.T)上半年度集团营业利润可能出现四年来首度成长,尽管电脑系统销售疲弱可能会冲击营收.
日经表示,截至9月30日的六个月,野村总研可能将公布集团营业利润约190亿日圆(2.49亿美元),较上年同期成长20%.
该报称,然营收料下滑1%至约1,600亿日圆;营业利润率料较上年同期增加2个百分点.
其并称,野村总研全年营业利润料增加4%至400亿日圆,营收可望成长1%至3,300亿日圆.(完)
--编译 戴素萍;审校 张明钧
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。