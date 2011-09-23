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亚洲 | 2011年 9月 23日 星期五 09:18 BJT

〔日本个股〕野村总研上半年度获利料成长20%,营收料下滑--日经

路透9月23日电---日经新闻报导,日本资讯科技(IT)服务供应商--野村总合研究所(4307.T)上半年度集团营业利润可能出现四年来首度成长,尽管电脑系统销售疲弱可能会冲击营收.

日经表示,截至9月30日的六个月,野村总研可能将公布集团营业利润约190亿日圆(2.49亿美元),较上年同期成长20%.

该报称,然营收料下滑1%至约1,600亿日圆;营业利润率料较上年同期增加2个百分点.

其并称,野村总研全年营业利润料增加4%至400亿日圆,营收可望成长1%至3,300亿日圆.(完)

--编译 戴素萍;审校 张明钧

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