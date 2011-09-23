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亚洲 | 2011年 9月 23日 星期五 09:17 BJT

《外汇动态》欧元上涨,稍早时事社报导G20将提出紧急声明

0059GMT---受到消息面及停损买盘影响,欧元走势获得提振;稍早日本时事社报导指出,20国集团(G20)财经首长及央行官员在华盛顿召开会议时,将会确认其进行国际合作的意向,以避免欧元区债务危机恶化,同时他们正在研拟紧急声明.[ID:nCN1983549]

欧元EUR=上涨0.6%至1.3545美元,稍早一度高见1.3567.

中国证券报报导称,超过100亿元人民币的社保资金获得批准投入股市[ID:nCN1983577],这亦有助于支撑风险交易氛围.

澳元兑美元AUD=D4上涨0.9%至0.9838.(完)

--编译 张明钧;审校 龚芳

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