《IFR短评》美元兑日圆以外亚币料自纽约收盘价走软,风险交易小幅回升

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
IFR悉尼9月23日电---美元兑日圆以外亚洲货币料自相对偏高的纽约无本金交割远期外汇(NDF)收盘水准下滑,因为以澳元/美元为首的风险交易在悉尼显着回升.
当中有部分原因在于中国证券报报导称,超过100亿元人民币的社保资金获得批准投入股市[ID:nCN1983577],不过金额不算大.
同时有消息传出,20国集团(G20)正准备提出紧急联合声明,以回应市场极度动盪情势.
不过在市场可谓极度超卖的情形下,最有可能发生的状况是单纯的空头回补.
澳元兑美元AUD=D4回升至0.98美元上方,欧元兑美元则是EUR=则是升至1.35美元之上.
美元/坡元较纽约收盘下跌约60个跳动点,新加坡金融管理局疑有进场操作.新加坡金管局昨日的确有所行动,但其效应逐渐消退.
今日市况料将相当有意思,成交状况可能极为稀落.(完)
--编译 张明钧;审校 龚芳
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。