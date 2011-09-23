《IFR短评》美元兑日圆以外亚币料自纽约收盘价走软,风险交易小幅回升

IFR悉尼9月23日电---美元兑日圆以外亚洲货币料自相对偏高的纽约无本金交割远期外汇(NDF)收盘水准下滑,因为以澳元/美元为首的风险交易在悉尼显着回升.

当中有部分原因在于中国证券报报导称,超过100亿元人民币的社保资金获得批准投入股市[ID:nCN1983577],不过金额不算大.

同时有消息传出,20国集团(G20)正准备提出紧急联合声明,以回应市场极度动盪情势.

不过在市场可谓极度超卖的情形下,最有可能发生的状况是单纯的空头回补.

澳元兑美元AUD=D4回升至0.98美元上方,欧元兑美元则是EUR=则是升至1.35美元之上.

美元/坡元较纽约收盘下跌约60个跳动点,新加坡金融管理局疑有进场操作.新加坡金管局昨日的确有所行动,但其效应逐渐消退.

今日市况料将相当有意思,成交状况可能极为稀落.(完)

--编译 张明钧;审校 龚芳

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