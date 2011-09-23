《新兴市场分析》再度面临资金窜逃窘境,但冲击效应或不及雷曼事件

* 资金逃离新兴市场情景重演

* 汇率贬值,仓位庞大提高风险

* 潜在冲击力道可能不及2008年雷曼兄弟垮台效应

路透伦敦9月22日电---全球经济衰退疑虑及欧债危机恶化所引发的急剧卖压,令资本外逃的梦魇重现;新兴市场虽自诩经济实力不凡,但资本窜逃的威胁却始终挥之不去.

三年前,雷曼兄弟垮台导致高风险资产资金流失,重创仰赖外资融资的新兴经济体,三年後的今天,新兴市场股债大跌,伴随着汇率重贬,这类疑虑又再度浮上台面.

冀望发展中经济体可抵御西方国家衰退冲击的希望在四年内即将二度落空,令大举错押这些市场具有抗跌力道的投资人再度备感威胁.

"这个过程才刚刚开始,因为中长期投资大户还没撤出...所有要素均预示类似的危机即将爆发.问题在于程度会有多严重,"法国兴业银行全球新兴市场策略主管Benoit Anne表示.

自从8月1日以来,新兴股市.MSCIEF暴跌22%,表现逊于全球市场.MIWO00000PUS15%的跌幅.新兴市场美元债券指数11EMJ跌至逾两年来最低位,而新兴市场本币债券指数.JGEGDCM年内迄今收益率已转为负数.

投资人于2008年时出脱新兴市场资产,转进美国公债等更具流动性证券的记忆犹新,最新这波外资引领的卖压对近期备受市场钟爱的印尼、韩国及俄罗斯打击尤大.

在近七周以来,韩元KRW=KFTC>挫跌12%,俄罗斯卢布兑美元-欧元一篮子货币RUS=MCX重贬13%.巴西雷亚尔兑美元BRL=本月跌掉14%,并创下2008年10月以来最大单日跌幅.

汇率急贬令投资人惴惴不安,他们先前将汇率升值视为押注新兴股票及债券额外带来的好处.

过去21个月来市场对新兴债券的布局多未进行对冲,因为对汇率升值充满信心的投资人放空美元及欧元,买进南非兰特或雷亚尔计价的债券.但最新一波资金窜逃至美元,令新兴市场货币将稳定升值的假设为之破灭.

"目前要对冲汇率曝险仓位变得昂贵,许多投资人正撤出未对冲的新兴货币仓位,正如他们数周前撤离股票仓位一样,"汇丰新兴市场策略师Murat Toprak指出.

**避险效果不佳?**

整体新兴市场资产仓位依旧庞大,意谓着价格可能还有更多下跌的空间.美银美林最新的调查发现,本月有三分之一的投资人仍超配新兴市场股票.

"机构投资人还保持着新兴市场超配状态,但他们若见到更多赎回,则将被迫出脱以筹措额外的现金,"美银美林全球股票策略师Kate Moore表示.

对新兴市场债券的不安气息升温,而基金追踪公司EPFR的数据显示,新兴市场债券与黄金和美债同为近月来少数吸引新资金进驻的资产类别.

"我觉得中长期投资大户对其布局仍然感到相当满意.人们并未充份准备好面对资金大举撤出新兴市场.到目前为止,我们只看到投机性仓位被洗出场,"Aviva Investors债券投资经理Kieran Curtis指出.

自从雷曼兄弟垮台以後的新进资金多来自退休基金等所谓的跨界投资者,他们才刚开始进军新兴市场--他们对这些市场波动的忍受程度尚未经过考验.

外资持有部份本地债券市场仓位达到历史高位,使其对全球风险胃纳敏感度升高.

"在部分市场,例如印尼、匈牙利、马来西亚及墨西哥,与其市场规模相比,外资曝险仓位不成比例地急剧升高.因此,全球中长期投资大户若撤离的话,这些市场的债券也会承受很大风险,"瑞银在报告中指出.

**更快复苏?**

但许多人认为,资产配置出现有利于新兴市场的较长期结构性调整,将缓和当前卖压的程度.

"说到投资组合,退休基金眼前的美国10年期公债收益率有2%,而股票表现也不太可能很棒,"Renaissance Capital首席分析师Charles Robertson表示.

新兴市场债券的收益率为5-12%.

从新兴市场公共财政体质粗略看来,这些市场可望在全球景况好转时迅速反弹,雷曼事件爆发後的情况即为明显的例证.举例来说,国际金融协会(IIF)数据显示,2010年净流入新兴市场的资本跳增至1.1兆(万亿)美元,2009年则为7,150亿美元.

"如果复苏更快更强,你不会想把什麽都卖出去的,"Renaissance的Robertson表示.

国际金融协会指出,自2007年以来,新兴经济体已削减三分之一的外债发行.在民间部门方面,外国民间债权人所持有的外债在过去三年已减少26%.

对国外资金依存度降低,或可避免重蹈2008年的覆辙,当时资金外逃,导致乌克兰及罗马尼亚等国向国际货币基金组织(IMF)寻求紧急贷款,而俄罗斯及哈萨克(哈萨克斯坦)的银行业者也不得不进行资本重组.

但这可能不足以遏制短期内围绕这些市场的疑虑.

"我的问题不在于基本面,而在于许多新兴市场资产是在将会惊慌失措的人们手中,"ACPI投资公司基金经理Alia Yousuf表示.

"我们真的到了人们宁愿持有哈萨克的资产,而非美国资产的节骨眼了吗?我可不这麽认为."(完)