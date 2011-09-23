《热点透视》惠普董事会聘任惠特曼掌兵符的决定令人难以信服

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Rob Cox 编译 张明钧

路透纽约9月22日电---惠普(HPQ.N)董事会就是摆脱不了自己的那一套.指派惠特曼(Meg Whitman)来经营公司正是最新例证.惠特曼先前曾担任eBay(EBAY.O)执行长,担任惠普董事还只是今年初的事.包括阿波泰克尔(Leo Apotheker)在内,这个效率低落的董事会已经撵走了之前三个从外面延揽的CEO,每撵走一个就对公司造成一次伤害.不过这并非惠特曼严重不适合出任CEO的唯一理由.

这并不是说惠特曼以往战绩不佳,她是将eBay转型成矽谷大腕的推手.她除了让线上拍卖业务持续增长外,并购活动也扮演重要角色,尽管收购Skype未带来太大效益,但收购PayPal的决策却有如神来一笔.

她也有些为人诟病之处.惠特曼于2002年离开高盛(GS.N)董事会,在她担任此一职务其间,曾在高盛承办的多起热门首次公开发行(IPO)案中收受股票,并迅速出脱以赚取获利.当时高盛也是提供eBay金融服务的业者.

然而问题更大的在于她的经验,而非判断力.惠普的长处在于向企业销售硬件设备,而惠特曼的资历却是偏重于消费性市场.她先前任职过的公司还包括宝洁(宝硷,P&G)(PG.N)及迪士尼(DIS.N).解决一家枝繁叶茂巨型企业的问题,也与带动一家新兴企业成长的问题大相迳庭.

在经历过多个空降部队所带来的问题後,惠普董事会仍选择不从内部拔擢,实在有违常理.惠普内部并非缺乏适当人选.不过不得不佩服惠特曼.惠特曼的游说功力显然征服了董事会,而这也将是她经营惠普所需仰仗之处.

惠普有着诸多长期存在的问题,10年来代表公司定价能力的毛利率持续下滑,一再迷信缩减成本的做法让员工离心离德.该公司过去的研发历史相当辉煌,如今已成镜花水月.惠普正进行剧烈的转变,要获致成功不能光靠花言巧语.

尽管惠特曼看来没有让惠普咸鱼翻身的才干,但从纽约时报近期披露的消息来看,可能所有惠普董事都已经和惠特曼见过面,这可以说是胜过阿波泰克尔的一点.然而若惠普董事会陋习不改,惠特曼可能板凳还没坐暖就得走人了.(完)

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