〔台湾债市〕RP利率持于区间,下周资金状况料趋紧

路透台北9月23日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周五持于区间,今日整体资金尚能打平,不过下周紧缩因子多,料RP利率有微幅上调的可能.

资金调度人士表示,为提前因应下周一的例行性支出,盘初见投信赎回;近尾盘时,见寿险及投信将余钱投入RP市场,才顺利补平资金缺口.交易商以续作为主,若要找新钱则有些难度.

他们表示,因近日台股重挫,寿险态度转趋保守,纷将资金自股市抽回,暂时投入RP市场,惟下周有多笔债券交割,以及季底作帐赎回等因素影响下,料对市场资金挹注效果有限,RP利率仍有缓步上扬的压力.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.68-0.70%,同于上日.

交易商统计,下周大型发债计画如下:周二(27日)有台湾中信银金融债发行,金额129亿台币;周三(28日)有台积电(2330.TW)公司债发行,金额180亿台币;周五(30日)则有十年期公债发行,金额350亿台币.

另外,台湾央行将于周四(29日)召开第三季全体理监事会议,会後将公布利率决策.

本地时间11:21时,台湾加权指数.TWII重挫3.21%,报7,071.14点,因此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)称後市悲观,引发市场恐慌.(完)