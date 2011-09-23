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市场报道 | 2011年 9月 23日 星期五 16:09 BJT

〔台湾数据〕8月工业生产较上年同期成长3.88%,上月修正後为3.63%

路透台北9月23日电---台湾经济部周五公布,8月工业生产较上年同期成长3.88%,较上月修正後的成长3.63%,增速稍稍扩大.

以下为近月工业生产年变动率一览表(单位为%):

8月 7月

工业生产 +3.88 +3.63r

注: r 表修正.(完)

浏览台湾工业生产的相关新闻,请点选[TW/INDCN]

参看经济部公布的工业生产资料,网址为(www.moea.gov.tw)

--采访 高洁如; 撰写 董永年; 审校 丁淑琴

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