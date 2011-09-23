《全球市场》亚洲股市跌至16个月低位,欧元走坚

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* G20誓言保持金融稳定
* 摩根士丹利资本国际公司(MSCI)日本除外亚太指数下跌1.8%,此前触及16个月低位
* 欧元走坚至1.3540美元
* 布兰特原油期货回到每桶106美元以上
路透新加坡9月23日电---亚洲股市周五跌至16个月低位,新兴市场货币重挫,因全球衰退疑虑罩顶,但20国集团(G20)誓言要保持金融稳定,这协助抑制跌势.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选