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市场报道 | 2011年 9月 23日 星期五 11:45 BJT

《全球市场》亚洲股市跌至16个月低位,欧元走坚

* G20誓言保持金融稳定

* 摩根士丹利资本国际公司(MSCI)日本除外亚太指数下跌1.8%,此前触及16个月低位

* 欧元走坚至1.3540美元

* 布兰特原油期货回到每桶106美元以上

路透新加坡9月23日电---亚洲股市周五跌至16个月低位,新兴市场货币重挫,因全球衰退疑虑罩顶,但20国集团(G20)誓言要保持金融稳定,这协助抑制跌势.

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