〔路透基点〕台湾慧洋海运136亿日圆船舶融资案启动--RLPC

路透香港9月22日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导,慧洋海运(Wisdom Marine Lines SA)的八年期136亿日圆等值船舶融资案,由主办行、额度分配行及管理行--台湾土地银行展开筹组.

资金用于购买两艘海岬型散装货轮,货轮在日本建造,将作为贷款担保.

贷款额度可用日圆或美元动用,金额相当于新船的80%造价,将分为有担保的A部分及无担保的B部分.A部分贷款相当于新船造价的70%,B部分为10%.

贷款利率较三个月期伦敦银行间拆放款利率(Libor)或日圆Libor利率上浮约120个基点.日圆部分设有最低利率1.55%,至于美元部分,若LIBOR与台北银行间美元拆借利率(TAIFX)利差超过30个基点,借方将支付超出的利率.

以三种水准邀请银行参贷:

额度分配行承诺35亿日圆或以上,获得综合收益124.4个基点及25个基点费用.

共同主办行承诺20-34亿日圆,获得综合收益122.6个基点及15个基点费用.

参贷行承诺15-19亿日圆,获得综合收益120.9个基点及5个基点费用.

贷款有六个月宽限期,分31期每季不等额偿还:2%(1-30)及40% (31),平均期限5.675年.

借款方是两家巴拿马注册公司--Kavalan Wisdom SA及Katagalan Wisdom SA,由Wisdom Marine Lines SA、Wisdom Marine Lines Co Ltd及公司董事长担保.

回覆期限为10月上旬.

与此同时,合作金库商业银行正在为慧洋安排一笔8.5年期198亿日圆等值船舶融资,用于购买10艘散装货轮.此案贷款利率条件为较基准利率加码120个基点.

今年7月,慧洋取得等值43.2亿日圆八年期船舶融资贷款,委托主办行和额度分配行玉山商业银行及台湾合作金库银行.利率为较三个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)或日圆LIBOR加码120个基点.(完)