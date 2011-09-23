〔亚洲汇市〕美元获利了结卖盘推升欧元,G20声明未带来惊喜

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 欧元兑美元脱离周四触及的八个月低点
* 获利了结及停止单助长欧元升势
* 市场人士对G20公报反应平淡
* 若股市下跌,欧元及风险货币可能走疲
路透新加坡9月23日电---欧元兑美元周五上扬,因美元遭遇获利了结,欧元/美元周四跌至八个月低点.但欧元涨势可能短暂,针对20国集团(G20)将维持金融稳定的承诺,市场人士反应平淡.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。