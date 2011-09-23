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亚洲 | 2011年 9月 23日 星期五 13:11 BJT

〔亚洲汇市〕美元获利了结卖盘推升欧元,G20声明未带来惊喜

* 欧元兑美元脱离周四触及的八个月低点

* 获利了结及停止单助长欧元升势

* 市场人士对G20公报反应平淡

* 若股市下跌,欧元及风险货币可能走疲

路透新加坡9月23日电---欧元兑美元周五上扬,因美元遭遇获利了结,欧元/美元周四跌至八个月低点.但欧元涨势可能短暂,针对20国集团(G20)将维持金融稳定的承诺,市场人士反应平淡.

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