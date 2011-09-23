〔路透基点〕中国铝业启动三年期3亿美元联贷案--RLPC

路透香港9月23日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导称,中国最大的氧化铝和铝生产商-中国铝业(中铝)已为三年期3亿美元融资启动联合贷款案.

上周中铝才调高贷款定价为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码130个基点,原先为加码120个基点.

澳新银行(澳盛银行,ANZ)和Natixis联合担任委托主办行和额度分配行,并邀请银行按以下两个层次参贷:

对于承贷2,000万美元及以上的银行,可获得包含所有费用在内175个基点的价码,以及主办行的头衔.

对于承贷1,000-1,900万美元的银行,可获得包含所有费用在内170个基点的价码,以及安排行的头衔.

分销仍在进行,也分两个层次:

对于承贷7,500万美元及以上的银行,可获得包含所有费用在内180个基点的价码,以及委托主办行和额度分配行头衔.

对于承诺并保有5,000万美元或以上的银行,可获得包含所有费用在内178个基点的价码,以及委托主办行的头衔.

借款人为中铝的海外贸易子公司-中铝国贸香港,由中铝提供担保.贷款将用于再融资和运营资本等用途.

中铝上次被披露寻求贷款是在2009年4月,当时该公司获得四家中资银行高达210亿美元的贷款,用于以支持其入股澳洲矿业公司力拓(Rio Tinto).那次贷款包括195亿美元收购贷款和15亿美元备用贷款,由中国国家开发银行、中国农业银行、中国银行和中国进出口银行安排.(完)

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