〔台湾央行〕共发行945亿台币存单,发行馀额减少172亿

路透台北9月23日电---台湾央行周五表示,今日共发行945亿台币存单.相较存单到期金额1,117亿,存单发行馀额减少172亿.

央行例行性各天期存单发行金额如下:30天期691亿台币,利率为0.87%;91天期141亿台币,利率为0.93%;182天期113亿台币,利率为1.05%.

央行上日共发行478亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行馀额为6兆6,455.8亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周四当日超额准备为负41亿台币,累计超额准备为779亿,加计前期1%的超额准备为1,974亿台币.(完)