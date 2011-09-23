《企业看点》--9月23日财务活动报导摘要

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透9月23日电---以下为其它媒体周五对于企业财务相关活动的报导摘要:
* 韩国联合通讯社周五报导称,韩国主权财富基金计划增持美国银行(BAC.N)股权.[ID:nCN1983641]
* 彭博援引两位熟悉谈判内容的知情人士称,美国银行(BAC.N)正就以逾8亿美元的价格,出售所持NPC InternationalNPCI.UL的股权进行商讨.[ID:nL3E7KM48I]
* 日本经济新闻报导称,日本永旺(8267.T)旗下Aeon Bank收购已破产的日本振兴银行(Incubator Bank of Japan)的谈判进入最後阶段,此笔交易可能达数十亿日圆.[ID:nL3E7KM3M4]
* Puls Biznesu日报周四报导称,波兰主要股票交易所--华沙股票交易所GPW.WA就收购PolPX交易平台80%的股权,正与财政部进行排他性的谈判.华沙股票交易所和PolPX交易平台在能源交易方面互为竞争对手.[ID:nL5E7KM0SH]
* 陶氏化学(Dow Chemical)(DOW.N)副总裁接受La Tribune采访时表示,该公司今年重点是削减债务,明年可能开始在亚洲和拉美寻找收购对象.[ID:nL5E7KM0G9]
* 英国金融时报援引欧盟官员报导称,欧盟官员准备加快16家银行的资本重组计划,这16家银行在去年夏季泛欧盟压力测试中勉强过关.[ID:nS1E78L1IG](完)
--编译 兰秀娟;审校 龚芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。