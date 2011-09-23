〔希腊经济〕财长称有可能要求债务减值50%以解决危机--媒体

路透雅典9月23日电---希腊媒体周五报导,希腊财长Evangelos Venizelos向议员表示,他预期可能有三种解决债务危机的情况,其中一个是希腊进行有序违约,债券持有者承受50%的削债.

Ethnos及Ta Nea两家报纸引述Evangelos Venizelos演讲的听众称,另外两种情况之一是失序违约,另一个是落实希腊与金援机构7月协议的1,090亿欧元协助计画.

Ta Nea报导,一名听到演讲内容的人士引述Venizelos说,要求削债50%会很危险.报导指出,他并称:"这将需要多方同意及合作努力."(完)