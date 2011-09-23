〔希腊经济〕财长称有可能要求债务减值50%以解决危机--媒体

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透雅典9月23日电---希腊媒体周五报导,希腊财长Evangelos Venizelos向议员表示,他预期可能有三种解决债务危机的情况,其中一个是希腊进行有序违约,债券持有者承受50%的削债.
Ethnos及Ta Nea两家报纸引述Evangelos Venizelos演讲的听众称,另外两种情况之一是失序违约,另一个是落实希腊与金援机构7月协议的1,090亿欧元协助计画.
Ta Nea报导,一名听到演讲内容的人士引述Venizelos说,要求削债50%会很危险.报导指出,他并称:"这将需要多方同意及合作努力."(完)
--编译 蔡美珍;审校 戴素萍
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路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。