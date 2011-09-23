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亚洲 | 2011年 9月 23日 星期五 14:39 BJT

〔澳洲股市〕收挫1.6%至26个月收盘新低,矿业股受创最深

路透9月23日电---澳洲股市周五股价下跌1.6%至26个月收盘新低,矿业股受创最深,因担心全球经济放缓冲击需求;20国集团(G20)誓言保护金融稳定,几无减轻担忧的作用.

矿业股下跌,此前期铜跌至逾一年来最低位,因投资人在全球经济阴霾罩顶下将风险资产平仓.

必和必拓(BHP.AX)股价挫跌3.0%,力拓(RIO.AX)跌3.8%,Fortescue Metals (FMG.AX)则暴跌9.3%.

根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数收跌61.7点至3,903.2,为连续第三周下跌.(完)

--编译 戴素萍;审校 王洋

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