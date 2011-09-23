〔澳洲股市〕收挫1.6%至26个月收盘新低,矿业股受创最深

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透9月23日电---澳洲股市周五股价下跌1.6%至26个月收盘新低,矿业股受创最深,因担心全球经济放缓冲击需求;20国集团(G20)誓言保护金融稳定,几无减轻担忧的作用.
矿业股下跌,此前期铜跌至逾一年来最低位,因投资人在全球经济阴霾罩顶下将风险资产平仓.
必和必拓(BHP.AX)股价挫跌3.0%,力拓(RIO.AX)跌3.8%,Fortescue Metals (FMG.AX)则暴跌9.3%.
根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数收跌61.7点至3,903.2,为连续第三周下跌.(完)
--编译 戴素萍;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。