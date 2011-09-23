《外汇动态》欧洲开盘:欧元及高风险货币回升

0647GMT---欧元/美元EUR=上扬0.4%,至1.3519美元,由周四触及的八个月低点1.3384回升,受获利了结操作之助,且稍早20国集团(G20)承诺维持金融稳定.但交易商及分析师对G20的承诺反应平平,不太相信这会化解欧债危机及全球经济的恐惧.