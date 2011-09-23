《外汇动态》欧洲开盘:欧元及高风险货币回升

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
0647GMT---欧元/美元EUR=上扬0.4%,至1.3519美元,由周四触及的八个月低点1.3384回升,受获利了结操作之助,且稍早20国集团(G20)承诺维持金融稳定.但交易商及分析师对G20的承诺反应平平,不太相信这会化解欧债危机及全球经济的恐惧.
美元指数.DXY跌0.4%,至78.133,脱离七个月高点78.798,美元/日圆JPY=持稳报76.25,仍接近纪录低位75.94.
商品相关货币周四重挫後,出现回升.澳元兑美元AUD=D4涨0.9%,至0.9815美元,新西兰元兑美元NZD=D4涨0.5%,至0.7830美元,美元/加元CAD=D4跌0.2%,至1.0257加元.(完)
--编译 蔡美珍;审校 于春红
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路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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